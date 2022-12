WWE cierra el 2022 con un episodio de Friday Night SmackDown muy atractivo, ya que John Cena hace su regreso a la compañía para formar equipo con Kevin Owens para enfrentar al Campeón Universal Indisputable WWE Roman Reigns, quien estará acompañado de Sami Zayn. Este es un duelo que ha provocado que veamos este viernes un lleno total en el Amalie Arena de Tampa, Florida, y que permitirá avanzar la rivalidad entre The Prizefighter contra The Bloodline.

Roman Reigns es posiblemente la estrella más popular en la lucha libre profesional en la actualidad y la actual cara de la compañía, que buscará demostrarle a John Cena, antigua cara de la WWE, que es cosa del pasado. Recientemente el Jefe Tribal recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un contundente mensaje a Kevin Owens y John Cena, sus oponentes de este viernes en SmackDown.

They’ll be smashed in 2022 and forgotten by 2023. #SmackDown pic.twitter.com/bZuxgrvWYx

— Roman Reigns (@WWERomanReigns) December 30, 2022