AJ McKee tiene grandes planes para el Año Nuevo. El ex campeón de peso pluma de Bellator, que se enfrenta al rey de peso ligero de RIZIN, Roberto Satoshi, en el evento principal de la cartelera Bellator-RIZIN el 31 de diciembre, no mira más allá de su próximo oponente, pero tiene mucha ambición en lo que respecta a su futuro en 2023.

Con Bellator preparándose para lanzar un gran premio de peso ligero con un premio de 1 millón en juego, McKee espera no solo ser parte del torneo, sino también atraer al actual campeón Usman Nurmagomedov en el primer round.

“Cobrar ese millón. De eso se trata todo. Hemos visto lo que es un AJ McKee joven, hambriento y motivado, y un millón de dólares es una motivación más que suficiente para mí. Estoy deseando que llegue.

“Creo que esa es la pelea que debemos hacer Usman y yo. Ambos tenemos la lucha libre, ambos tenemos el jiu-jitsu. Siento que tengo la ventaja en cuanto a golpes. Me gustaría ver dónde están juntos nuestra lucha libre y el jiu-jitsu. Ese será el factor divertido de esa pelea que todos esperan».

Hablando de los hermanos Pitbull, McKee ha dejado en claro que la división de peso ligero es su nuevo hogar, pero definitivamente quiere bajar a 145 libras al menos una vez más.

McKee ya tiene un gran final de primer round sobre Patricio Pitbull en su primer encuentro, pero no le sienta bien que perdió por decisión unánime en una revancha que tuvo lugar en abril.

Idealmente, a McKee le gustaría resolver ese asunto pendiente antes de dejar el peso pluma para siempre, pero no está tan seguro de que Pitbull quiera tener algo que ver con una trilogía en su contra.

“Por el bien de mi legado, es algo que se debe hacer. Cuando lo planteo de esa manera, es algo que se tiene que hacer. La pelota está en su cancha. Está hablando de bajar a la división de las 135 libras. Está tratando de hacer cualquier cosa además de pelear conmigo. Para mí, solo voy a continuar enfocándome en lo que está por venir y tomarlo un día a la vez, una pelea a la vez.

“Si no conseguimos esa trilogía, pierdo mucho respeto por él y su carrera. Me importa un carajo con quién haya peleado [Michael] Chandler, todas las grandes peleas que ha tenido, toda esa mierda es irrelevante. No eres un verdadero guerrero. Eres un cobarde en ese momento para mí.