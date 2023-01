John Cena agradece al Universo WWE tras salvar su récord

Una de las más grandes figuras de WWE, John Cena, tuvo la oportunidad de salvar su récord histórico de tener al menos una lucha por año desde su debut en la compañía. Parecía que no, pero a última hora logró salvar la materia.

Kevin Owens lo invitó a ser su compañero para un combate especial en contra de Roman Reigns y Sami Zayn. Y aunque Owens resultó lesionado, con su ojo izquierdo cerrado, junto al líder de la Cenation lograron la victoria.

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, tras SmackDown, Cena agradecidó a los fanáticos presentes con las siguientes palabras:

«Este año fue el primer año en el que [luchar en un combate de la WWE] no se suponía que sucedería. Entonces, descubrí que el último evento del año sería aquí en mi patio trasero en Tampa Bay. Quiero agradecerles como comunidad por recibirme con los brazos abiertos, quiero agradecer a aquellos con los que comparto el ring, por ayudarme a hacer magia todas las noches.

«Pero lo más importante, quiero agradecerles a todos ustedes, ¡y por todo el trabajo duro y el sacrificio [que hicieron] para venir a vernos semana tras semana! ¡Nada de esto existiría sin ustedes! Gracias por una maravillosa carrera de 20 años y por un maravilloso 2022. ¡Todos estén seguros mañana por la noche y tengamos un gran 2023! Gracias, Bahía de Tampa”.

Y a ese emotivo mensaje, se ha sumado un tuit que ha sido también muy bien recibido por los aficionados:

Thank you @WWEUniverse for investing your time and energy with me. I never overlook how lucky I am to have 2 decades of moments filled with your voice and passion. To everyone behind the scenes, in the ring, live and around the world @WWE #ThankYou. #Smackdown

— John Cena (@JohnCena) December 31, 2022