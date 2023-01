McKee quiere oportunidad por el titulo Rizin FF

A AJ McKee le encantó todo sobre su primera vez peleando en “The Land of the Rising Sun”. El ex campeón de peso pluma de Bellator viajó a Japón para su pelea contra el campeón de peso ligero de Rizin FF, Roberto de Souza, en el evento principal del Rizin FF 40 del sábado: Rizin vs. Bellator. Fue una pelea sin título que fue parte de un evento de promoción contra promoción.

McKee (20-1) ganó la pelea por decisión unánime después de tres rounds de peleas, completando una barrida de 5-0 para el Equipo Bellator. Para McKee, pelear en Japón, un país con una extensa historia en MMA, fue una experiencia inolvidable.

«Solo estoy tratando de aceptarlo todo. Estar aquí y pelear en Japón para los fanáticos aquí es una experiencia única. Simplemente aprecian mucho más el arte del deporte aquí. Así que es un honor estar aquí y dar un gran espectáculo”.

El padre y entrenador de McKee, Antonio, había competido en Japón en su juventud como boxeador activo. Peleó por K-1 y DREAM. En su última aparición en Japón, Antonio sufrió una derrota por detención ante Shinya Aoki. McKee sintió la necesidad de dejar el apellido McKee victorioso en Japón con esta salida en Rizin FF.

“Este lugar es fenomenal. Los fanáticos son fenomenales, la cultura es fenomenal, es un honor estar aquí, sinceramente. Escuché tantas historias y presencié tantas peleas geniales aquí, así que finalmente estar aquí y ser parte de esto».

“Tuve que redimir el apellido McKee. La última vez que estuvimos aquí, mi padre rompió su orbital contra Aoki. Solo quería asegurarme de dar un gran espectáculo para ustedes”.

Además de ser la primera vez que McKee peleó en el extranjero, también fue su primera experiencia compitiendo bajo un conjunto diferente de reglas de MMA. En Rizin, a los luchadores se les permite pisotear la cabeza, patear y derribar a los oponentes con la rodilla, algo que es ilegal en los EE. UU. McKee disfrutó mucho de la libertad que vino con Rizin FF.

“Hombre, eso fue muy divertido. No sé si eso es algo que puedo hacer en cada pelea, pero definitivamente es algo que disfruto mucho. Estoy deseando volver a hacerlo. Con suerte, Rizin disfrutó el espectáculo, y me traen de vuelta, y podemos hacerlo nuevamente por un título”.