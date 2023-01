Actualización de la lesión de Kevin Owens

El 26 de noviembre de 2022, durante la Survivor Series WarGames, Kevin Owens le dio una tremenda bofetada a Roman Reigns que lo molestó bastante. No solamente porque era algo que él no se esperaba, sino, principalmente, porque le rompió el tímpano de su oído y lo mantuvo un par de semanas alejado de la acción.

Aunque no hubo tras bambalinas una pelea física o una discusión de palabras, según reportó en su momento Sean Ross Sapp de Fightful Select, sin embargo, en la última edición de SmackDown del año 2022, realizada el pasado viernes 30 de diciembre, quedó totalmente claro que a Reigns no se le había olvidado lo ocurrido.

Y es que, en redes sociales, muchos fanáticos pudieron apreciar que Kevin Owens resultó con su ojo izquierdo totalmente morado y hasta cerrado, durante su combate, en el cual junto a John Cena vencieron a Roman Reigns y Sami Zayn.

Rápidamente, se pudo saber que fue el Campeón Universal Indisputable WWE quien le propinó dicha herida al canadiense, como se aprecia a continuación:

Moment Kevin Owens injured his eye. #receipt for the smack. pic.twitter.com/jvZUTt2l2H

Has to be where Kevin Owens eye got messed up. #wwesmackdown #SmackDown pic.twitter.com/5lVVSs5tIO

