¿Cuál fue el video más visto en la página de YouTube de WWE?

2022 fue un gran año para para la lucha libre y particularmente para la WWE, que tuvo varios momentos memorables. Desde el retiro de Vince hasta la racha imparable de Roman Reigns, y sumando los regresos bajo el nuevo régimen de Triple H, el año que acaba de terminar resultó siendo uno muy importante para los fanáticos, quienes esperan con ansias lo que vaya a deparar el 2023.

WWE ha decidio inmortalizar muchos de estos momentos en sus redes sociales, particularmente YouTube, que posee cientos de videos de lo que acontece semana a semana en su programación. Precisamente, Wrestlenomics hizo un levantamiento de los videos más vistos en el sitio oficial de YouTube de WWE, destacando que el regreso de Brock Lesnar a SmackDown en junio pasado, cuando enfrentó y atacó a The Bloodline con varios F5, fue el video más visto del año en el refereido sitio, con más de 7,2 millones de reproducciones hasta el momento.

Wrestlenomics publicó en su cuenta de Twitter el listado de los diez videos más vistos, donde Roman Reigns y Brock Lesnar aparecen en la mayoría de estos.

Most-watched YouTube videos on WWE's channel featuring new content in 2022.

Many of them include Roman Reigns.

📡 Wrestlenomics Radio is live now:https://t.co/5dsbjlpQpK pic.twitter.com/aS9qtEop7e

— Wrestlenomics (@wrestlenomics) January 1, 2023