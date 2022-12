John Cena volvió a la WWE en el último SmackDown del 2022 para unir fuerzas con Kevin Owens contra Roman Reigns y Sami Zayn. El 16 veces Campeón Mundial y KO se hicieron con la victoria después de que este aplicara el Stunner a SZ después de que «The Champ» le aplicara el Ajuste de Actitud al «Jefe Tribal». Lo mejor hubiera sido que el mismo Cena lograra el toque de espaldas sobre Reigns pero es comprensible que no fuera así. De todas maneras, los fanáticos se fueron felices con los dos ganadores del combate de parejas para despedir el año.

Quizá habría que decir que se quedaron felics en sus casas pues realmente quienes estaban en la arena no se fueron a ningún sitio porque la acción continuó cuando el programa salió del aire. No la acción luchística pero John Cena quiso dirigirse al público presente en la Amalie Arena de Tampa, Florida, como recogen nuestros comapñeros de PWInsider.

«Este año fue el primer año en el que [luchar en un combate de la WWE] no se suponía que sucedería. Entonces, descubrí que el último evento del año sería aquí en mi patio trasero en Tampa Bay. Quiero agradecerles como comunidad por recibirme con los brazos abiertos, quiero agradecer a aquellos con los que comparto el ring, por ayudarme a hacer magia todas las noches. Pero lo más importante, quiero agradecerles a todos ustedes, ¡y por todo el trabajo duro y el sacrificio [que hicieron] para venir a vernos semana tras semana! ¡Nada de esto existiría sin ustedes! Gracias por una maravillosa carrera de 20 años y por un maravilloso 2022. ¡Todos estén seguros mañana por la noche y tengamos un gran 2023! Gracias, Bahía de Tampa”.

