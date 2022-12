Ryback avisa de su futuro en 2023: «WWE se rindió»

Pasaron más de seis años desde que la WWE y Ryback separaran sus caminos con la rescisión de contrato del luchador. Y más de cuatro desde que él tuviera su último combate. Pero realmente nunca hemos dejado de hablar de ambos, más que nada debido a las muchas declaraciones que «The Big Guy» ha estado haciendo durante este tiempo sobre su antigua compañía. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días se burlaba así de la rutina de Vince McMahon:

«La rutina actual de Vince McMahon. 5 de la mañana: se levanta y busca una cita en Tinder. 7: come un bistec con espárragos. 9: Va a la sauna y después realiza una sesión de alargamiento de pene. 1: se cita con el entrenador en el salón y procede a dejarlo allí durante 4 horas. 5 de la tarde: entrena. 9: nueva cita de Tinder. 4-5 de la madrugada: duerme».

Y anteriormente comentaba esto después del retiro de su ex jefe:

«Os he estado diciendo la verdad todo el tiempo siempre tomando como base mi experiencia personal. Ahora esperad a que descubran todas las cosas horribles fuera del asunto sexual que la compañía le hace a sus luchadores y a quienes lo fueron. Algunos encontrarán otra razón para odiar, pero eso depende de cada uno. ¡Ryback está volviendo a casa!».

Ahora volvemos a entrar en esta conversación para hacernos eco de una reciente publicaciónde Ryback en redes sociales en la que confirma que la WWE se ha rendido intentando registrar su nombre así como también insinúa que el próximo año 2023 va a volver a los encordados.

WWE has given up and given their resignation for my RYBACK TM. Everything I have created has been awarded to me and we await the USPTO to make it official. The next chapter begins in 2023 now that my health has been restored. Never give up and stay #Hungry! Thank you Rybackers 🙏 pic.twitter.com/FOgEHeqvzS

— RYBACK (@Ryback) December 31, 2022