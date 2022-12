Durante varias semanas estuvimos hablando en Súper Luchas de la lucha Mountain Dew Pitch Black de Royal Rumble 2023 hasta que finalmente se hizo oficial. Hasta anoche solo quedaba saber quienes iban a ser los que se enfrentarán dentro de este combate. Durante el último SmackDown del 2022, se hizo oficial que lo harán Bray Wyatt y LA Knight, quienes vienen rivalizando desde que el endemoniado hizo su retorno a la compañía. Quizá su historia acabe en el primer Evento Premium del 2023. O puede que sea solo un paso más. Lo descubriremos.

