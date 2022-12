Preston Vance, también conocido como #10 en The Dark Order, tiene nuevo nombre en All Elite Wrestling. Recordemos que hace unas semanas dio la espalda a la la agrupación en el episodio de Rampage del 25 de noviembre cuando atacó a John Silver para facilitar la victoria de La Facción Ingobernable para después entregar su máscara a Negative 10, el hijo de Brodie Lee, y unirse al equipo de Rush. Fue un movimiento interesante para él que sin duda supone un salto en su carrera como luchador y como parte de AEW.

Absolutely despicable acts by @pres10vance as he tosses his mask directly in front of a broken-hearted Negative 1 💔 here on #AEWRampage on TNT pic.twitter.com/q9sSa9F3vE — All Elite Wrestling (@AEW) November 25, 2022

► Preston Vance es ahora Perro Peligroso

Y su siguiente paso ha sido cambiarse el nombre. Obviamente, no podía seguir siendo #10. Pero tampoco será Preston Vance. Como anunció en un segmento durante el último Rampage del 2022, acompañado del Jose The Assistant de ahora en adelante será conocido como Perro Peligroso. El luchador de 30 años de Clare, Michigan, que anteriormente utilizó otros nombres como Cody Vincent, Cody Vance o Pres10 Vance, quiere dejar atrás todo lo hecho hasta ahora para emprender un nuevo camino en los encordados.

«Bajo mi nuevo nombre, Perro Peligroso. (Alexandra Nai le pregunta si siente algún remordimiento por su traición a la Dark Order). ¿Viste mi entrevista con Jim Ross? Entonces sabrás que la gente ha estado diciendo que soy apuesto y que puedo hablar. Eso lo he sabido durante toda mi vida. Pero durante los últimos tres años he estado bajo una estúpida máscara.

«Tú eres la que entrevista, ¿sabes con quién voy a luchar la semana que viene? (La entrevistadora le dice que no). Yo tampoco, no sé si es un talento local, alguien de la Dark Order… Pero volviendo a tu pregunta inicial, porque no soy un maleducado, ¿acaso me veo como alguien que tiene remordimientos?«.

¿Qué os parece el nuevo nombre de Preston Vance?