Charlotte Flair es la nueva Campeona SmackDown a 31 de diciembre de 2022. ¿Cómo esto es posible? «The Queen» hizo su retorno a la programación de la WWE después de muchos meses fuera de ella durante el último programa de la marca azul del año para destronar a Ronda Rousey. Parecía que solo iba a confirmarse como nueva contendiente pero la «Rowdy» estuvo de acuerdo en exponer el título en el mismo show, justo después de haberlo defendido ante Raquel Rodríguez. Y finalmente la reina vuelve a ser la reina.

► Charlotte Flair, nueva Campeona SmackDown

“Estoy un poco sin palabras en este momento. 2022 podría ser el mejor año de mi vida. Incluso volviendo al principio, pude luchar en Arabia Saudita por primera vez. Vencí a Ronda Rousey por primera vez, en WrestleMania, que siempre fue una lista de deseos. Entonces, me casé. Viajé por el mundo con mi esposo. Y luego terminar el año donde pertenezco, donde estoy en casa. Es una imagen perfecta, un cuento de hadas. Esta es la primera vez que me ausento, desde 2015. Para volver, antes de que llegara mi música, pensé: ‘¿Sé cómo hacerlo?’. Me siento honrada de estar de regreso y hacerle pagar a Ronda. Ella pensó que iba a dejar pasar el combate I Quit. Cuando fui a casa pensé para mí misma que soy muchas cosas para mucha gente, pero una cosa que no soy es una cobarde. Entonces, esperé hasta la oportunidad correcta… ¡14 veces!”.

¿Qué os parece que Charlotte Flair sea la nueva Campeona SmackDown?