Que John Cena esté en WrestleMania 39 no es seguro

John Cena tiene que estar en WrestleMania 39, piensan todos los fans de WWE. Pero no es seguro que asi vaya a ser. Todos quieren al 16 veces Campeón Mundial, especialmente en un evento tan grande, que además va a ser en Hollywood, tierra que ha estado conquistando en los últimos años, desde que se ha enfocado más en la actuación que en la lucha libre. No obstante, a falta todavía de mucho tiempo por delante, todavía no está claro que realmente vaya a estar allí. Aunque en la compañía creen que sí.

► John Cena en WrestleMania 39 todavía no es seguro

Brevemente porque de momento no existe más información, Dave Meltzer informa de ello en el boletín de esta semana del Wrestling Observer:

“La creencia es que Cena trabajará en WrestleMania, pero lo que nos dijeron es que está trabajando en su horario para asegurarse de que funcione, pero la creencia es que lo logrará”.

A partir de este informe podemos especular con que si finalizando diciembre no se sabe nada más sobre la presencia de John Cena en WM 39 es porque su participación en el magno evento premium de 2023 no va a tener relación con Royal Rumble 2023. Esto tiene más sentido del que puede parecer pues realmente no necesita comenzar una rivalidad tan pronto y obviamente no va a ganar el Rumble para ir a por el Campeonato Indiscutible. Aunque no podemos confirmar que no vaya a estar en el primer show del año.

¿Contra quién os gustaría que John Cena luchara en WrestleMania 39?