Kenny King manda mensaje desde la Arena México a IMPACT

La cuestión de las alianzas entre empresas de lucha libre se mueve a gran velocidad y en todo el mundo, varias compañías tienes relaciones con otras.

Este jueves 22 de diciembre, sucedió un momento un poco raro en IMPACT Wrestling, pues después de la lucha entre Mike Bailey y Yuya Uemura, apareció un video de Kenny King.

Pero lo raro no fue que en las pantallas se mostrara a este luchador; sino que lo hizo desde la Arena México, mostrando incluso el logotipo del CMLL.

.@KennyKingPb2 is talking trash to @SpeedballBailey all the way from Mexico! @CMLL_OFICIAL #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/2gtf4IY6FR

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 23, 2022