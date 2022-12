Al mismo tiempo que esperamos novedades sobre el futuro de John Cena en WWE ahora que se acerca Royal Rumble 2023, que será el comienzo de Camino a WrestleMania 39, viajamos a 2004 para recordar su combate con Aaron Aguilera, entonces llamado Jesús, en Armageddon 2004; entonces, «The Champ» retuvo el Campeonato de Estados Unidos, y su oponente estaba acompañado de Carlito, pues su rival era su guardaespaldas. Ambos se enfrentaron en una lucha callejera. Ya lo sabían hecho en un combate no televisado en el programa Heat del 9 de enero de 2001, cuando Cena era Prototype.

► John Cena «le rompió el cuello» a Aaron Aguilera

Miramos a entonces en esta ocasión porque René Duprée afirma que John Cena le rompió el cuello a Aaron Aguilera durante el encuentro y que aquello condujo a su despido de la compañía 2005 después de haber estado varios meses fuera de acción. Según cuenta, el luchador mexicano-estadounidense llegó a una grabación de SmackDown preparado para volver a la pantalla y se vistió con todo su atuendo, lo cual enfureció a Vince McMahon, quien esa noche lo despidió. Es importante apuntar que entonces se informó de que Aguilera tenía lesiones preexistentes antes de la lucha con el Campeón de Estados Unidos.

«¡Jesús! Para los que no lo recuerdan, era el guardaespaldas de Carlito, y Cena le rompió el cuello, en realidad. Hubo un momento en el que le dio una patada en la cabeza que legítimamente le rompió el cuello. Me sentí mal por él porque se rompió el cuello, estuvo fuera como cinco o seis meses y era de San Diego».

Aquella no ue la última lucha de Aaron Aguilera en WWE pues volvió en 2007 para un combate con Ron Simmons en Heat. Desde entonces, nunca más luchó en WWE. Pero no acabó su carrera ahí pues continuó luchando hasta 2019 como independiente por todo el mundo en organizaciones como All Japan Pro Wrestling, House Of Hardcore o Lucha Underground.