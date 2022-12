WWE realiza el evento especial Tribute to the Troops desde la Navidad del año 2003 así que no será realmente hasta el próximo cuando cumpla las dos décadas pero de todas maneras WWE.com acaba de lanzar un video en el que John Cena repasa cómo fue la primera edición de estos shows que se celebran con la intención de rendir tributo a los hombres y mujeres que forman parte del ejército de Estados Unidos y que ponen sus vidas en riesgo para proteger las de los demás. Poco a poco ha ido perdiendo importancia pero ese espíritu lo mantiene firme.

.@JohnCena looks back at the historic moment when WWE Tribute to the Troops came to Iraq in 2003 and the legacy of the tremendous event. #WWETroops pic.twitter.com/npcFD8Hc6w

— WWE (@WWE) December 17, 2022