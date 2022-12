Aces & Eights fue una facción de TNA (ahora IMPACT! Wrestling) de 2012 a 2013. Tuvo una reunión en junio de 2022 pero no fue realmente una continuación en el tiempo. A pesar de no durar demasiado desde su nacimiento hasta su disolución alcanzaron a llamar mucho la atención y a convertirse en uno de los principales atractivos de la zona de impacto. Entre sus miembros, destacaron: Bully Ray, quien durante su tiempo en ella fue Campeón Mundial de Peso Completo, Devon, quien fue Campeón de la Televisión, Luke Gallows, Taz o Mr. Anderson.

► Kurt Angle recuerda Aces & Eights

Kurt Angle fue uno de los muchos rivales de la agrupación pero nunca se convirtió en un integrante. Y una década después da las gracias por ello. En un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama de la misma TNA así como de WWE explica que cree que unirse a ellos no lo hubiera ayudado.

«No. no, no [me pidieron que me uniera]. Me alegro de que no lo hicieran. No creo que me hubiera gustado ser [parte de eso]. Lo sé:,si hubiera entrado, no habría sido uno de los mejores. Habría estado pasando el rato en la mitad de la cartelera en algún lugar y eso no me hubiera ayudado en ningún momento”.

Angle piensa también que Aces & Eights llegaron a ser demasiado grandes para su propio bien.

“La historia de Aces & Eights se hizo cargo de la televisión. Se hizo tan grande, exactamente lo mismo sucedió con la nWo en WCW. Era una pequeña facción genial, pero de repente creció y se salió de control. Eran demasiados”.