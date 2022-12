Jack Gallagher fue despedido de WWE a mediados de 2020 después de que saliera a la luz un incidente que habría cometido de conducta sexual inapropiada. Desde entonces, no ha vuelto a tener un combate. No obstante, el que fuera uno de los nombres principales de 205 Live sí ha abierto otros caminos profesionales. El 6 de mayo hizo su debut en el boxeo sin guantes para la compañía número uno de este deporte, BKFC, derrotando a Rick Caruso por nocaut en el tercer asalto. Todavía no se sabe cuando volverá a esta disciplina.

Ello puede tener que ver con que Jack Claffey, el nombre que utiliza ahora, ha estado enfocado en su debut en las MMA. Debut profesional, porque como amateur ya había tenido dos peleas, en 2015 y 2016, ganando ambas por rendición en el primer asalto. Más recientemente, este pasado fin de semana, debutó profesionalmente en el evento FCC 32 de la compañía Full Contact Contender, el cual pudo verse en UFC Fight Pass, enfrentando a Marlon Jones. Lamentablemente para él, perdió por nocaut técnico en el primer asalto.

Marlon Jones brings it EARLY and gets the first-round TKO finish

— FullContactContender (@FCCMMA) December 17, 2022