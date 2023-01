Fans se burlan de Ronda Rousey por error en SmackDown

El pasado 30 de diciembre de 2022, durante la última edición del año de SmackDown, Charlotte Flair sorprendió a todos cuando decidió hacer su sorpresivo regreso a WWE y le quitó el Campeonato Femenil SmackDown a Ronda Rousey gracias a un roll-up.

Esto ha dado bastante de qué hablar, de hecho, Charlotte ya también se pronunció al respecto, pero otra de las cosas que más dio de qué hablar fue también el hecho de que Rousey cometió un curioso error. Antes de que La Reina pudiera hablar, Rousey tomó micrófono y allí, cometió un divertido fallo.

► Fans trolean a Ronda Rousey por error en SmackDown

Y es que Rousey le dijo a Charlotte: «Déjame adivinarlo. Te crees mejor que todas y me vas a retar por este título en SummerSlam… ¡No, no es así! ¡En Royal Rumble, quise decir! Lo otro fue el pasado ‘sombrío'»

Sí, porque Rousey cometió otro fallo ahí mismo. Quiso decir «summer», en referencia a verano» y terminó diciendo «soomer», que podría traducirse como «sombrío». A continuación, el video con los fallos al micrófonos de Rousey y las reacciones de los fans que se burlan de ella:

What was Ronda talking about 😭😭pic.twitter.com/fIXX3pEn4h — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) December 31, 2022

«¿En qué estaba pensando Ronda Rousey?»

OMG get this women off television. Straight embarrassment. Can’t cut a simple promo — HibachiBenihanaTeriyaki (@AShawnYaSin) January 1, 2023

«¡Oh, Dios mío! ¡Saquen a esta división femenil de la televisión! Vergüenza completa. No pueden hacer una simple promo».

Seeing Ronda hold a live mic: pic.twitter.com/BqME6wMspc — WarriorNation🐝 (@ChrisDWarrior58) December 31, 2022

«Yo al ver a Ronda Rousey tomar un micrófono»-

The saddest part is she never gets better. Like if I see a little improvement cool I might ease up but every promo is terrible pic.twitter.com/IQw59fmrgn — Hothead Jey☝🏾😤 (@ThatYoungKid33) December 31, 2022

«La parte más triste de todo esto es que ella nunca mejora. Digo, si yo hubiera una pequeña mejoría en sus promos, no sería tan duro. Pero, cada una de sus promos es terrible».

She needs a paul heyman persona to do her mic work for her — mike ly (@mike_ly2010) December 31, 2022

«Ella necesita a alguien como Paul Heyman para que le haga el trabajo de hablar al micrófono».

Them mic skills terrible, a manager would do wonders for her — Uncle Savage (@rjclifestyle) December 31, 2022

«Su habilidad para hablar ante el micrófono es terrible. Un manager haría maravillas por ella».