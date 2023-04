Joey Janela engañó a una línea aérea con su lesión

“Hola, chicos, lamentablemente no podré luchar en GCW este fin de semana. La quemadura en mi brazo solo está empeorando, ya que está en una articulación, la flexibilidad de mi brazo izquierdo está severamente limitada. Iré a un hospital más tarde. ¡Todavía estaré en ATL y Orlando, por favor apóyenme en mi mesa de mercadería!”. Joey Janela contaba recientemente que una quemadura en su brazo lo sacó de los eventos de este fin de semana de Game Changer Wrestling.

En una nueva publicación en redes sociales, el luchador independiente revela que utilizó esa misma lesión para tomar un vuelo, engañando a la persona de la línea aérea que lo atendió en el aeropuerto, donde se presentó a toda prisa después de haber perdido el avión que debía tomar previamente.

My phone unplugged in the middle of the night and died so I missed my 6am flight, out of desperation still went to the airport and told them

“I just got out of the hospital that’s why I missed my flight,

I have 3rd degree burns on my arm, I was cooking my son macaroni and…

— “The Bad Boy” Joey Janela (@JANELABABY) April 21, 2023