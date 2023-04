Shawn Spears habla de sus tiempo alejado de AEW

Durante el Dynamite de esta semana, Shawn Spears estuvo valorando a través de carteles con números del uno al diez la lucha de Jay White con Komander, que fue la mejor del programa, aunque él más bien se estaba burlando del Switchblade. Luego, entró en una confrontación física con este y Juice Robinson, que salieron huyendo cuando también fue a por ellos Ricky Starks. Spears apenas acaba de volver a la programación de la compañía pero parece que estará totalmente enfocado de nuevo. Esto decía la semana pasada:

“Regresé. MJF, el hombre que dio por muerto a Pinnacle, es el nuevo Campeón Mundial de AEW. Me pregunto cómo se siente. Seamos honestos, no tengo idea de cómo se siente. Pero este viernes por la noche en Rampage, una vez que pase por Jungle Boy, estaré un paso más cerca de encontrarme contigo, Max. ¿Por qué? Porque lo dije antes, y lo diré de nuevo. Todos los días, en todos los sentidos, Shawn Spears es un diez”.

> La ausencia de Shawn Spears, gracias a Tony Khan

Pero antes de ver cómo continúa su aventura, hablemos de su tiempo fuera, que fue debido al fallecimiento de su madre y posteriormente el nacimiento de su hijo, Austin. El luchador necesitó dejar los encordados a un lado para estar en casa con su familia. Y Tony Khan le dio todo lo que necesitaba, según cuenta Shawn Spears a Chris Van Vliet.

“Nunca lo he visto bostezar, así que asumo que no [él no duerme]. Podría ser medio cyborg, ¿quién sabe? Pero ese tipo tiene una tonelada en su plato. Y una mente impresionante, recuerda todo, cada detalle. Cuando lo conocí, estábamos teniendo conversaciones, él dijo: Oh, recuerdo el combate que tuviste, lo olvidé. Yo estaba como: ¿De verdad? Sí, fue en tal y tal ciudad. Estoy como: Maldición. Yo estaba como: ¿Estará adulándome? No, se acuerda de todo. Pero él no es solo así con la lucha libre.

“Entré en su oficina y lo vi, tiene su iPad, espero no tener problemas por decir esto. Pero tiene su iPad configurado. Y él está mirando creo que un partido de los Jags y están en, ya sabes, está viendo un partido del Fulham. Y él, él, él puede realizar múltiples tareas como nadie que haya visto antes. Pero en medio de armar un cartel de luchas y hacer todo.

“Y entonces, quiero decir, sí, y como estaba diciendo antes, qué hombre tan encantador, me dio todo el tiempo del mundo cuando mi madre falleció. Y ahora que nació Austin, tuve todo el tiempo del mundo para estar en casa con mi esposa, porque aquí solo estamos nosotros, como un buen hombre, un hombre ocupado, pero un buen hombre”.

¿Qué opinas de Shawn Spears?