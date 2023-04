Tras varios meses fuera de acción, Shawn Spears está anunciado para volver a luchar en AEW este viernes contra Jack Perry en Rampage. Cabe mencionarse que será su primer combate en la compañía desde octubre de 2022, aunque el pasado mes de marzo luchó en la WrestlePro WrestleProFest. También lo hizo en dos ocasiones en Rock Solid Wrestling antes de terminar el año pasado. No está claro si va suponer la vuelta definitiva del luchador a la acción luchística o solo un encuentro eventual, pero él recientemente promunció unas palabras al respecto.

.@ShawnSpears is set to face “Jungle Boy” Jack Perry @boy_myth_legend when he makes his return to the ring TOMORROW on #AEWRampage at 9:30pm ET/8:30pm CT, immediately following @NBAonTNT on @tntdrama! pic.twitter.com/L4QHUWyxmf — All Elite Wrestling (@AEW) April 13, 2023

> Shawn Spears vuelve a AEW

“Regresé. MJF, el hombre que dio por muerto a Pinnacle, es el nuevo Campeón Mundial de AEW. Me pregunto cómo se siente. Seamos honestos, no tengo idea de cómo se siente. Pero este viernes por la noche en Rampage, una vez que pase por Jungle Boy, estaré un paso más cerca de encontrarme contigo, Max. ¿Por qué? Porque lo dije antes, y lo diré de nuevo. Todos los días, en todos los sentidos, Shawn Spears es un diez”.

Parece que realmente tiene la intención de quedarse en la televisión para intentar destronar a MJF como Campeón Mundial de Peso Completo AEW, lo cual suena tremendamente improbable. No cabe duda de que Shawn Spears ha tenido muchos momentos como All Elite pero, al menos esta es la opinión de quien escribe estas palabras, no se siente como un luchador que vaya a ganar un título del mundo, o siquiera el Campeonato TNT. En todo caso, debería enfocarse mucho más en su carrera. Veremos cómo le va en los próximos meses.

"Every day, in every way, Shawn Spears is a TEN" 🙌@ShawnSpears is BACK and THIS FRIDAY on #AEWRampage, he will face #JungleBoy Jack Perry @boy_myth_legend! Tune in to @tntdrama immediately following @NBAonTNT! pic.twitter.com/NwUarO4KUd — All Elite Wrestling (@AEW) April 13, 2023

¿Qué opinión tienes de Shawn Spears?