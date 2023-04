Steve Maclin acaba de ganar el Campeonato Mundial Impact venciendo a KUSHIDA en Rebellion 2023 y se encuentra en el mejor momento de su carrera. En la zona de impacto no ha dejado de crecer, después de haber vivido uno de sus peores capítulos cuando fue despedido de la WWE al no funcionar The Forgotten Sons, donde formaba equipo con Jaxson Ryker y Wesley Blake. No obstante, aquello también fue positivo, pues lo motivó creativamente, como apunta en su reciente entrevista en Tru Heel Heat.

> “El despido de WWE me motivó”

“Simplemente me motivó aún más. Me dijeron que las diferencias creativas eran que la creatividad no tenía nada para mí, así que dije: ‘eEtá bien, voy a crear algo para mí para que me deseen’. Ya sea que volviera o no, pero ahora IMPACT Wrestling me ha dado la oportunidad con el equipo que tienen en el lado opuesto de la cámara para la creatividad. Es simplemente un buen equipo de trabajo que lanza ideas y me encanta poder ser creativo con quien soy y cómo me imagino a mí mismo. Para cualquier persona que está tratando de crear, simplemente siga trabajando después del combate y perfeccionando tu oficio. Prueba algo nuevo, al menos una cosa nueva en cada combate, pero también debes saber que tienes que trabajar en tu personaje.

“Puede ser lo que quieras que sea, sea cual sea tu personalidad. Me gusta robarideas de los cómics, y me gusta robar ideas de las películas. Es donde obtengo mis ideas y es solo invertir en ti mismo y estar completamente involucrado y simplemente tener las bolas para poder mantenerte firme y saber quién eres. Eso es prácticamente todo lo que trato de hacer, ser fiel a lo que soy, y cada vez que ves esa cámara encendida e incluso detrás de escena, trato de obtener lo que quiero. Sé que a veces tienes que charlar un poco para salirte con la tuya, especialmente lanzando ideas o proponiendo y finalmente tienes que conseguirlo de esa manera, pero solo trato de ser fiel a mí y trabajar duro“.

