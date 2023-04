Cada vez que SUPERLUCHAS elogia a un talento alternativo, este suele acabar poco después con contrato. Y la presente semana le ha sucedido a Komander, uno de los luchadores que mejor han salido impulsados de la desconcertante era COVID, como el autor que aquí escribe expuso meses atrás, previendo que pronto alguna de las grandes empresas del panorama mundial buscarían atarlo en corto.

Es de suponer que Komander ya rubricó su firma previamente, pero Tony Khan quiso hacerlo oficial el miércoles, después de que el mexicano disputara su segundo combate invidual sobre suelo Élite, contra Jay White. Y aunque Komander salió derrotado, seguro que no recordará el 19 de abril de 2023 por tal hecho.

Una grata noticia para “el As del Espacio”, que tuvo que tener su contraparte. Porque cierta secuencia de su duelo con White suscitó comentarios negativos.

Nope, it's a well choreographed gymnastics routine, with one wrestling move (hurricanrana) at the end. — Gareth @ Gravey's Brewery (@TheGrewery) April 20, 2023

«No, es una rutina de gimnasia bien coreografiada, con un movimiento de lucha libre (huracarrana) al final».

Man is breakdancing on the ropes and his opponent is just watching it play out 🤦‍♂️ — Based Bayesian (@Aliquickk) April 20, 2023

«El tipo está bailando breakdance en las cuerdas y su oponente está ahí mirando».

► The Undertaker sí, Komander no

Joey Janela, muy atento siempre a lo que se cuece en la comunidad luchística de internet, quiso hacer una interesante comparativa.

What’s the difference between the komander spot and undertaker old school spot?



Please explain? Looking forward to it! — “The Bad Boy” Joey Janela (@JANELABABY) April 20, 2023

«¿Cuál es la diferencia entre el ‘spot’ de Komander y el ‘spot’ Old School de Undertaker? «¿Me lo explican, por favor? ¡Los espero!»

Y muchos usuarios suscribieron lo expuesto por Janela.

“Why did Jay White just stand there looking at Komander on the ropes🤓🤓🤓🤓🤓🤓”



Stop engaging in bad faith debates with people who popped for this bullshit for 20 years



pic.twitter.com/EyacZmvAx1 — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) April 20, 2023

«’¿Por qué Jay White se quedó ahí mirando a Komander en las cuerdas?’ «Dejen de enfrascarse en debates mal encarados con gente que se ponía en pie por esta tontería hace 20 años».

El problema de esta réplica es que también luce partidista, cuando el mensaje que debería transmitirse es que ambas secuencias resultan geniales y sintetizan la magia de la lucha libre que nos enamoró de niños, siempre al límite del pacto ficcional.

Un debate estéril, porque como comprobarán, tiene detrás el habitual tribalismo All Elite Lovers vs. E-Drones. Y si más allá de tales trincheras, alguien se molesta por ver a Komander bailar sobre las cuerdas, pues que cambie de canal.