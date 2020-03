Chris Jericho tiene en su empresa suficiente de lo que preocuparse después de perder el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. El primer dueño en la historia de este título no pudo retenerlo frente a Jon Moxley en Revolution. Ahora buscará recuperarlo, pero con toda probabilidad no va a ser tan fácil tener otra oportunidad como exigirla. Quizá el nuevo monarca le haga pasar por todo lo que le hizo pasar a él.

Tiene suficiente de lo que preocuparse, pero sabemos que Jericho no pierde la ocasión de opinar sobre WWE. Y recientemente pensó que era un buen momento para hacerlo después de la coronación de Goldberg como Campeón Universal. El canadiense no solo da su opinión sino que además responde a todos los que están criticando este triunfo. Y al contrario que en muchas ocasiones, él no tiene críticas.

Congrats to my bro @Goldberg for becoming the @WWE champion once again!! Some don’t get it, but those who understand this business, understand that Bill equals BIG money. WHO’S NEXT??

