¡Tenemos un nuevo Campeón Mundial AEW! Y es nada más ni nada menos que Jon Moxley, quien derrotó al campeón reinante, Chris Jericho, luego de aplicarle un par de Paradigm Shift en el evento estelar de AEW Revolution.

En una lucha que duró un poco más de 24 minutos, si bien no fue la mejor de la noche, pero sí fue una muy buena, como la mayoría del PPV y el público, como era de suponerse, brindó su apoyo antes, durante y después del encuentro a Moxley.

► Jon Moxley es el NUEVO Campeón Mundial AEW

En la octava lucha de la noche, y la contienda estelar de la velada, ocurrió lo que estaba en el pronóstico de la mayoría cuando Jon Moxley derrotó sin atenuantes a Chris Jericho, quien no pudo retener su campeonato a pesar de la ayuda de sus compañeros de The Inner Circle. Cabe resaltar que Santana, Ortiz y Jake Hager fueron expulsados por la réferi Aubrey Edwards a mitad del encuentro, lo que permitió a Mox disputar los últimos minutos en igualdad de condiciones.

Fue una lucha donde se vio la violencia en el instante en que sonó la campana, y que al comienzo parecía una lucha de Falls Count Anywhere, ya que estuvieron bastante rato fuera del ring. El encuentro fue entretenido y contó una buena historia construida alrededor del ojo de Moxley, que tuvo una conclusión bastante satisfactoria.

Recordemos que Moxley usó el parche en el ojo durante toda la semana alrededor de los fanáticos en un crucero e incluso para trabajar en Japón, y al final fue más inteligente que Jericho, quien también es muy astuto, cuando en las postrimerías del encuentro se sacó el parche demostrando que ya había sanado por completo, enloqueciendo al público en el proceso.

La conclusión, fue que tenemos un nuevo Campeón Mundial de la marca, poniendo punto final a un reinado de 183 días Chris Jericho, que fue bueno y que deja la vara en alto para Jon Moxley, quien cuenta con un récord de 12 victorias y 1 empate en la competición individual desde su arribo a AEW.

Después del partido, Mox celebra, toma el micrófono y dice que le encanta todo esto. Ha sido un año infernal para él y este momento pertenece a los fanáticos mientras conducen la compañía. Hace un año hablaron sobre traer de vuelta la lucha profesional, y lo hicieron. Agradece a los fanáticos que han estado con él todo el tiempo y agradece a la familia de AEW. Dice que es hora de la cerveza y que se enfrentará a cualquiera, aunque esta es hora de tomar un poco de whisky. Se va a través de la multitud cuando termina el espectáculo.

¿Quién será el siguiente retador de Jon Moxley?