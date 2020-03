Cody no pudo conseguir su ansiada venganza ante MJF en Revolution. Dio cada uno de los pasos que dar, ¡recibió 10 latigazos!, pero cuando fue el momento del combate, del mano a mano, fue vencido. Obviamente, la historia habría sido diferente de no haber hecho trampas durante toda la lucha su oponente, de no haber estado presente Wardlow, de no haber aparecido en la misma el anillo Dynamite Diamond… Pero eso fue lo que ocurrió. El rudo, que sigue camino a la cima, venció a quien una vez fue su mentor, que no cae a los infiernos, pero sí sufre una importante derrota.

► Nuevo tatuaje de Cody Rhodes

Tendremos mucho tiempo para hablar de las reacciones y de las consecuencias, pero en este caso queremos hacerlo del nuevo tatuaje de Rhodes que lució en el PPV. Todos los fanáticos quedaron sorprendidos. Después del evento, en la conferencia de prensa posterior al mismo, Brandi Rhodes fue preguntada por este asunto, dando ella su sincera respuesta acerca de qué le parece el nuevo dibujo en la piel de su esposo.

«Soy la única persona a la que no le gusta el tatuaje en el cuello. No me gusta. Lo dije, ahí está. Sé que a muchas esposas les gusta ser más diplomáticas. Mi esposo toma sus propias decisiones. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Del mismo modo, si yo quiero hacer una locura, él no tiene nada que decirme (risas)».

A continuación damos un buen vistazo al tatuaje del luchador:

A closer look at the new ink of @CodyRhodes.

Courtesy of @craigbrocktattoo @inkanddaggertattoo pic.twitter.com/XmMoe1UqgS — All Elite Wrestling (@AEWrestling) March 1, 2020

Las opiones de los fanáticos no están faltando y cada uno tiene una diferente..

El miércoles veremos cómo continúa la carrera de Rhodes, de qué forma busca darle la vuelta a esta derrota. Puede que continúe la rivalidad con MJF, pero quizá este siga hacia arriba mientras que él se busca otro oponente. Pronto lo sabremos.