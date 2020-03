Tyler Breeze saca los colores a Dolph Ziggler: "HBK idiota"

Tyler Breeze nunca ha tenido una verdadera rivalidad con Dolph Ziggler. Podría haber sido interesante en aquellos tiempos en los que era el más presumido de NXT. Pero sí han compartido el encordado en muchas ocasiones: 54. Algunas han sido manos a mano en televisión, la mayoría manos a mano fuera de la televisión y otras en otro tipo de enfrentamientos como Royal Rumble. La primera vez que lucharon fue en un house show en 2015 y la última en Survivor Series 2019 en una campal de parejas, antes de que Fandango sufriera una nueva lesión grave.

Lo ocurrido entre estos dos luchadores en estos años nos viene a la mente ahora porque recientemente el luchador de la marca amarilla ha sacado los colores a su compañero, a sus tantas veces oponente, respondiendo a un fan en Twitter. Todo comenzó cuando Breeze hizo esta publicación sin destinatario confirmado:

Dicho fanático invitó a los demás a imaginarse que este comentario va dirigido a Ziggler. Y Breeze contestó:

No normally I say to him how it’s 2020 and he’s still on top or that he never passed the torch or he’s the only match I’ve ever got in trouble for or that he’s an hbk mark or you know stuff like that 😏 @HEELZiggler #condoinmanhattan https://t.co/LRex7CflvZ

