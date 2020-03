AEW REVOLUTION .— El primer PPV de AEW en este 2020 ha tenido una construcción tremenda, con cada rivalidad bien delineada y mejor trabajada, en especial la de Chris Jericho y Jon Moxley, pues durante la trama, el consentido se ha quedado con media visión, así que esta noche vendrá con todo para tratar de convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo avalado por la joven compañía. AEW Revolution se emite desde la Win Trust Arena, en Chicago Illinois.

AEW Revolution 2020

¿Y qué decir de la rivalidad entre Cody y MJF? Nació después de que el segundo causara la derrota de Cody en Full Gear, con lo que Cody, fiel a su promesa, no volverá a competir por el título máximo de AEW. Pero no renunció a su derecho de venganza, a pesar de que para ello tuvo que cumplir duras estipulaciones, incluyendo recibir voluntariamente una serie de azotes y enfrentar a Wardlord en una lucha en jaula. Todo esto aderezado con muchos de los mejores discursos al micrófono que la lucha de Estados Unidos ha visto en tiempos recientes.

Nos espera una noche de muchas emociones.

AEW Revolution: The Buy In

AEW Revolution: cartel principal

Dezirae Schalice canta, a capella, el himno de los Estados Unidos.

Y nos vamos con la primera lucha del PPV, segunda de la velada:

► 2- Dustin Rhodes vs. Jake Hager

Jake Hager inicia de manera dominante. Es la primera vez que lucha en AEW, y vemos a alguien distinto al Jack Swagger de WWE, pues ahora usa derribes y puñetazos a la usanza de las MMA.

Aunque Dustin se defiende, pues finalmente es un veterano de largo colmillo, Hager viene bravo.

Rhodes tiene un segundo momento de dominio después de que interrumpe un cotilleo entre Hager y su esposa. Derriba al rudo de una patada y luego besa a la rubia, en algo que no se ve muy bien en la era Me Too.

Hager derriba a Rhodes y se lanza con la plancha Vader Bomb, pero falla. En un segundo intento, conecta de manera exitosa.

Depués, un buen súplex al estilo grecorromano.

Después de recibir una serie de lazos al cuello, Rhodes logra echar fuera del ring a Hager.

Tiene un respiro el hermano mayor de Cody.

Rhodes aplica palanca cruzada; Hager responde con candado al tobillo y parece que es todo, pero Rhodes logra quitarse la llave.

Rhodes intenta un toque de espaldas con un Code Red.

Finalmente, Hager amarra con una boa el cuello y brazo de Rhodes, reforzándola con una serie de rodillazos en el abdómen. La réferi Aubrey Edwards detiene la lucha cuando Rhodes ya no puede más.

¿Imaginan estar deseando ver una lucha entre Goldust y Jack Swagger? Es el poder de #AEWRevolution

Sigan nuestra cobertura aquí: https://t.co/etAzW1qieF pic.twitter.com/kSdS48UE5P — Superluchas.com (@Superluchas) March 1, 2020

El ganador del match, Jack Hager!!! Lucha pausada, que fue conectando con el público con el pasar del tiempo. No fue una mala lucha, pero pienso que no fue bueno colocarla como la primera del PPV #AEWRevolution #RevolutionCL — José (@JoseM_84) March 1, 2020

► 3- Darby Allin vs. Sammy Guevara

Los miembros del Jurassic Express están sentados en primera fila para este combate. Apenas anuncian al consentido, sale en tope de flecha estilo Santo por una de las esquinas del ring. Continúa su ataque sobre Guevara con unas patadas de canguro.

Y otro tope sobre un Guevara colgado en la barrera de protección. Los fans gritan de emoción y entonan cánticos de «Holy Sh*t!».

Pero Guevara no está manco. Logra derribar a su rival, lo pone sobre una mesa y se lanza desde las alturas sobre él. Los dos parecen noqueados… ¡Y todavía no ha comenzado la lucha de manera oficial!

Cuando ambos suben al ring, el réferi manda sonar la campana. Guevara domina brevemente, pero luego Allin demuestra que no sólo conoce vuelos, sino también llaves, como esta Gori Special.

Y una dolorosa palanca al brazo, que en cuanto puede convierte en doble. Guevara alcanza la primera cuerda con la bota para romper la presa.

Guevara tiene otra oportunidad y logra una Spanish Fly sumamente espectacular.

Allin contraataca, y después de unos minutos ejecuta una catapulta, mandando a Guevara al esquinero. Luego lo noquea con Stunner y lo remata con el Coffin Drop.

Allin quiere después pegarle con la patineta a Guevara, pero Jake Hager aparece para llevárselo a vestidores.

*En la consulta del doctor*

– Señor Guevara, tiene los brazos desencajados. ¿Le ocurrió algo fuera de lo normal anoche?

– Pues…#AEWRevolution

Sigan nuestra cobertura aquí: https://t.co/etAzW1qieF pic.twitter.com/6bO5yRyZwj — Superluchas.com (@Superluchas) March 1, 2020