AEW REVOLUTION: The Buy-In .— El primer PPV de AEW en este 2020 ha tenido una construcción tremenda, con cada rivalidad bien delineada y mejor trabajada, en especial las de Chris Jericho y Jon Moxley y la de Cody y MJF. AEW Revolution se emite desde la Win Trust Arena, en Chicago Illinois.

Más temprano, ofrecimos un análisis previo de este PPV. Y ahora, le presentamos el Pre Show, o más conocido como The Buy-In, donde conoceremos los pormenores de lo que nos espera en este evento, donde se pondrán todos los títulos de la compañía en juego.

