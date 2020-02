Bill Goldberg bate un récord tras coronarse Campeón Universal

Con 53 años, pasando la mayor parte de su tiempo retirado de los encordados, luchando solo una o dos veces al año en WWE, Bill Goldberg se convirtió recientemente en el nuevo Campeón Universal. Muchos lo celebraron por todo lo alto, muchos piensan que solo es una muestra más de la incapacidad de la empresa de crear nuevas estrellas. Anoche además confirmamos que enfrentará a Roman Reigns en WrestleMania 36 en lo que puede ser una guerra de lanzas y sin duda una de las luchas más atractivas del cartel. Veremos si podemos decir lo mismo cuando finalice.

Volviendo a la reciente victoria del miembro del Salón de la Fama, después de toda una vida dedicada a la lucha libre, le supuso batir un récord. Un récord que nadie va a poder batir y que probablemente nadie va a poder igualar. Porque cuando una Superestrella recibe el honor de entrar al WWE Hall of Fame suele encontrarse retirada, suele haber puesto fin a su carrera. Pero este gladiador inmortal todavía no lo hizo.

.@Goldberg is the first Superstar to win a WORLD championship after being inducted into the @WWE Hall of Fame.

Overall, he is the 8th person to win any championship in @WWE after entering the HOF. #WWESSD

— WWE Stats & Info (@WWEStats) February 27, 2020