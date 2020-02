Bueno, es oficial. Goldberg vs Roman Reigns es un hecho. Ambos se enfrentarán nada más y nada menos que en WrestleMania 36. Y con el Campeonato Universal WWE de por medio.

Pese a las críticas, pues la victoria de Goldberg ante The Fiend en Super ShowDown 2020 no cayó bien a todo el mundo, no se puede negar que esta es la decisión más sabia a nivel de negocios, hacer dinero y crear mágicos momentos.

► Goldberg vs Roman Reigns

Esta noche, SmackDown inició con la presencia de Goldberg rumbo al ring con el Campeonato Universal WWE colgando de su hombro. Las reacciones del público fueron divididas, pero pese a ello, Goldberg dejaba claro que estaba en busca de su siguiente retador.

«No se equivoquen. No se trata de quién es el último, sino de quién es el siguiente«, y allí apareció Roman Reigns para tener un careo.

Tras el tenso careo, en el que ninguno de los dos parpadeó, Roman Reigns dijo «soy el siguiente» y se marchó. Todo quedó ahí, y ya cuando faltaban como 40 minutos para final del show, WWE confirmó por medio de un gráfico que la lucha era oficial.

La idea, por lo menos hasta hace unos muy pocos días, era que Roman Reigns se ganara la oportunidad de luchar por el Campeonato Universal en el PPV Elimination Chamber 2020, dentro de la cámara de la eliminación, pero al parecer el señor Vince McMahon volvió a hacer un repentino cambio de ideas y decretó que este careo esa suficiente para hacer que el combate sucediera.

WrestleMania 36, el domingo 5 de abril desde el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, claro, si el coronavirus no hace que lamentablemente se cancele o postergue el evento.