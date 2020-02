SMACKDOWN 28 DE FEBRERO 2020 .— Como suele suceder con los eventos de WWE en Arabia Saudita, el Super ShowDown 2020, cuya cobertura pudieron leer aquí en SÚPER LUCHAS, tuvo sensaciones agridulces, pues aunque el espectáculo fue enorme, la calidad de las luchas fue tibia. Pero ahora se retoma el camino a WrestleMania con el regreso de John Cena, quien esta noche nos dejará ver qué tiene planeado para el gran evento. Esta noche, SmackDown se emite desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts.

Además de la presencia de Cena, también tendremos a Goldberg, quien el día de ayer destronó a The Fiend, convirtiéndose en nuevo Campeón Universal.

Parece que, minutos antes del programa, Corbin leyó el discurso de Deontay Wilder para explicar al motivo de su derrota ayer en Super ShowDown.

I’m never gonna take anything away with from Roman Reign’s preparation for a main event steel cage match. I was prepared … but I didn’t think of the toll my entrance gear (the chainmail, my robe) and entrance would take on my body. Three min in my legs were tired. pic.twitter.com/M1Nq0suY3O

— THE KING (@BaronCorbinWWE) February 28, 2020