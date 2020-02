Tanto Seth Rollins como Bill Goldberg salieron triunfantes del Super ShowDown 2020. El primero retuvo el Campeonato de Parejas Raw que sostiene con Murphy después de vencer a The Street Profits. El segundo se coronó como Campeón Universal tras derrotar a The Fiend aplicándole cuatro Spears y un Jackhammer. Pero amos no van a tener el mismo camino hacia WrestleMania 36.

El miembro del Salón de la Fama de WWE tiene un hueco confirmado en el magno evento mientras que «The Monday Night Messiah» va a tener que ganárselo. Y veremos si entra al mismo con la corona que tiene en este momento. Si fuera a luchar por un título el 5 de abril sería por este (los demás van por otros caminos) pero eso no es garantía ninguna de que sea capaz de retenerlo hasta entonces.

Hablamos de ambos luchadores ahora porque Rollins bromeó con la coronación de «The Phenom» en Arabia Saudí. No se burló de él sino de su derrota ante el demonio en Crown Jewel 2019. Una derrota que le hizo perder el Campeonato Universal.

If only I had pulled out the Jackhammer…

Con el Jackhammer fue como Goldberg venció a Fiend. Después de cuatro Spears, todo hay que decirlo. El ahora monarca de la division de parejas de la marca roja utilizó buena parte de su arsenal el año pasado, incluidas varias Curb Stomp, pero no fue capaz de retener el título.

Continuando con más reacciones al triunfo de la leyenda, Booker T hizo estas declaraciones en su podcast, Hall Of Fame.

«Me gusta. ¿De qué otra forma íbamos a quitarle el título a The Fiend? ¿Quién iba a hacerlo? ¿Quién tiene la suficiente credibilidad? Puede que muchos no crean esto pero ¿quién mejor que Goldberg para quitarle el título a The Fiend? ¿Qué es mejor? ¿Roman Reigns destronando a The Fiend o Goldberg destronando a The Fiend?».