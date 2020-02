Dos días después de la celebración del especial podemos decir que el Super ShowDown 2020 no estará en el listado de mejores eventos de WWE cuando el año finalice. No hubo un momento que pueda quedar en el recuerdo, que pueda ser comentado más adelante. Y no solo se debe a la previsibilidad, aunque ningunos de los combates en realidad tuvo un resultado sorprendente. También a la calidad de los mismos. Goldberg no va a luchar durante 15 minutos y The Fiend no es el mejor en los encordados. Pero otras luchas como Brock Lesnar vs Ricochet podrían haber dado muchísimo más.

Lo ocurrido en Arabia Saudí está suponiendo un motivo más para que la empresa reciba malas críticas. Por partida doble si incluimos la simple celebración de la velada en el país. Pero no vamos a entrar en eso de nuevo. Afortunadamente para el imperio McMahon, anoche se celebró SmackDown, por lo que las personas olvidaron pronto este reciente especial. Aún así, sigue dando que hablar, también fuera de la compañía.

Camino a su lucha de esta noche contra MJF en Revolution, Cody Rhodes estuvo hace unas horas en la Chicago Comic & Entertainment Expo para promocionar este nuevo PPV de AEW. Durante dicho evento, el comentarista de la empesa Excalibur le preguntó si All In les hizo ver que podían competir con WWE. El luchador y Vice Presidente Ejecutivo respondió lanzando un pequeño dardo a su antigua compañía por el WWESSD.

Excalibur asks about how All In was a test to see if they could compete with WWE.

WWE gets booed and Cody asks, “What? Did they get bad press yesterday?”

Lots of yelling, they move along…

— WrestlingINC.com (@WrestlingInc) February 28, 2020