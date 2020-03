Renee Young y más... Reacciones a la coronación de Jon Moxley

AEW Revolution ha quedado atrás, pero no sus consecuencias, siendo la primera todas las reacciones que está provocando, que va seguir provocando en las próximas horas. Por supuesto, el miércoles las veremos en el encordado de Dynamite. Todos los luchadores que participaron en este PPV van a tener algo que decir cuando se presenten en el nuevo episodio semanal, va a tener alguien a quien enfrentar o algo que celebrar.

Uno de los sucesos que más va a dar que hablar hasta entonces, en las próximas semanas, es la coronación de Jon Moxley como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Además, lo que ocurra el miércoles en televisión va a ser lo más esperado. Veremos cómo celebra el nuevo monarca, si Chris Jericho aparece para interrumpirlo. O quizá si otro luchador o luchadores entran en escena buscando el gran premio.

De momento sigamos hablando de las reacciones y no podemos hacerlo sin mencionar la de Renee Young, esposa del campeón.

Pero no fue la única que quiso dedicar unas palabras a la enorme victoria de «MOX».

Like @JRsBBQ just said.. The @JonMoxley era has just begun in @AEWonTNT !!! #AEWRevolution pic.twitter.com/414UgDsdyP

— David LaGreca (@davidlagreca1) March 1, 2020