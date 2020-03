Para seguir la carrera de Colt Cabana tenemos que ver el circuito independiente estadounidense, que es donde suele luchar. También a la NWA, pues se ha convertido en una de las caras habituales de esta empresa desde el lanzamiento de su show semanal. Pero anoche sorprendió a todos apareciendo en AEW Revolution. Lo hizo durante el Buy-In para ayudar a la SCU contra The Dark Order.

►Colt Cabana debuta en AEW: ¿Y ahora qué?

La especulación obvia después de ver lo ocurrido en la Wintrust Arena de Chicago, era que ha firmado un contrato con All Elite Wrestling. No obstante, también podría pensarse que le dieron la oportunidad de aparecer en el evento teniendo en cuenta que se celebró en su ciudad natal. Pero no hace falta hacer especulaciones, pues Tony Khan aclaró lo que está pasando con Cabana después del PPV.

«Colt está trabajando aquí. Está haciendo varias cosas. Comenzó trabajando como comentarista y ahora trabajará como luchador. Puedo ver a Colt luchando para nosotros de manera regular. Aunque puede seguir haciéndolo como comentarista y también como entrenador. Tiene una gran mente. Firmó con nosotros pero por lo que a mí respecta puede trabajar en otros sitios también«.

De momento no han salido a la luz los detalles del contrato de Cabana en cuanto a la duración o a su salario. Pero sí podemos decir claramente que es una buena oportunidad para él. Nunca ha estado demasiado en los grandes escaparates, siempre ha preferido estar en un segundo plano, pero en esta nueva aventura va a tener muchos focos sobre él. Tampoco está claro qué va a pasar a partir de ahora, es decir, si va a continuar trabajando con la SCU o en cambio va a comenzar una historia por su cuenta. Con toda probabilidad lo sabremos el miércoles.