Allá por el verano de 2021, AEW Rampage contó con un gran runrún en torno a él por rumorearse serviría de reintroducción para CM Punk como luchador, tras siete años inactivo. Cosa que acabó sucediendo, y de forma memorable.

Hoy, AEW Collision apunta a ser el “segundo advenimiento” para Punk, tras ocho meses ya desaparecido de la programación de la casa Élite desde aquella trifulca con The Elite. El horizonte: sábado 17 de junio.

Sin necesidad de recordar lo expuesto por Eric Bischoff, aunque Punk forme parte cada semana de Collision, este nuevo programa supone una apuesta muy riesgosa. Los ratings de Dynamite, y especialmente Rampage, no muestran signos de crecimiento, y si bien AEW cuenta con un extenso elenco y Collision ayudaría a dar mejor exposición a muchos nombres, no está muy claro que verdaderamente el público demande dos horas semanales más de su producto, y bajo una franja tan poco propicia.

No sabemos si Jeff Jarrett se dejará ver muy a menudo por Collision, pero el veterano quiso aclarar ante los micrófonos de ‘My World’ que Warner Bros. Discovery está muy entusiasmada con AEW. Reflejo, según “Double J”, de que la lucha libre vive una nueva época dorada en EEUU.

«Collision, qué grande. Todo se basa en la industria televisiva. Y al final, en menos de cinco años, cinco horas de televisión en horario de máxima audiencia. No hace falta decirlo, la marca está candente. Mira, tal vez no sea para todo el mundo. Tal vez WWE no sea para todo el mundo, y todas las controversias y demás. Pero al final, esto es bastante simple. Warner Bros. Discovery echó un vistazo a su menú: tienen hockey, tienen baloncesto, tienen todo tipo de programas. Y quisieron dos horas más de lucha libre en horario de máxima audiencia. Eso, para mí, dice mucho, no sólo de AEW, sino de la industria en general. Bastante apasionante».