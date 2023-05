Adam Cole: Una lucha inesperada con Daniel Bryan

“Honestamente, temía que si decía la verdad sobre lo que pasó, me hubieran encontrado muerto en algún lugar de mi casa“. Estas son palabras que Dax Harwood escribió en redes sociales para responder a la pregunta de por qué en su ahora cerrado podcast nunca habló de aquel polémico episodio de cuando las Superestrellas de WWE no se fueron de Arabia Saudí tras Crown Jewel 2019 cuando debieron hacerlo. Hoy volvemos a acordarnos de aquel momento, pero yéndonos a las consecuencias en el SmackDown posterior.

> Adam Cole, Daniel Bryan y SmackDown

Como tantos luchadores de la compañía no pudieron viajar a la hora programada por un problema mecánico del avión, no estaban presentes para la realización del programa de la marca azul, razón por la cual aparecieron tantos nombres de NXT. Entre ellos estaba Adam Cole, que expuso el Campeonato NXT ante Bryan Danielson, entonces Daniel Bryan. Un título, uno de los mejores rivales del mundo, un show en televisión nacional… Si no fuera por toda la situación alrededor, fue una ocasión de ensueño. El luchador la recordaba recientemente en Swerve City.

“Era alrededor de la una del mediodía y yo estaba caminando por ahí con pantalones cortos, sin camisa, simplemente preparando algo de comida de manera casual, y recibí una llamada telefónica que decía: ‘Oye, tienes que subir a un avión. Te enviaré la dirección. Tienes que estar allí en una hora’.

“Recibí la dirección un minuto después, y el aeropuerto estaba a 50 minutos de distancia de donde estaba. Así que tenía 10 minutos para poner todas mis cosas en una bolsa y luego apresurarme hacia el aeropuerto”.

Adam Cole llegó a la arena a las 20:30 gracias a la ayuda de una escolta policial en Buffalo, Nueva York, y debía enfrentar a Daniel Bryan en el ring una hora después. Añadió:

“Te diré lo hermoso de eso. No tuve tiempo para estar nervioso“.