► Cómo ver AEW Double or Nothing 2023

La anterior entrega de Double or Nothing marcó una nueva etapa en AEW con la conquista de CM Punk del título mundial varonil, al vencer a “Hangman” Page. Hoy, la sombra del “Best in the World” se cierne otra vez sobre el producto de AEW, pero afortunadamente, parece que la edición que nos ocupa de Double or Nothing 2023 no se verá afectada por el factor Punk ni ninguna polémica relacionada.

Y por su presumible estelar, un Fatal 4-Way entre los “pilares” de AEW (MJF, Darby Allin, Jungle Boy y Sammy Guevara), este PPV se antoja muy simbólico para la historia de los Élite, evidenciando que mediante construcción de su talento “local”, la casa Élite no tiene por qué depender de figuras “externas” como Punk.

Eso sí, AEW tendrá la difícil de tarea de estar a la altura de Revolution, su más reciente PPV, que un servidor situaría en el Top 3 de todo lo producido por la compañía en su historia, con Full Gear 2019 y Forbidden Door. Asimismo, su cartel presenta un nuevo combate “Anarchy in the Arena”, y no podremos evitar acordarnos de su precedente visto en Double or Nothing 2022; uno de los mejores “brawls” de la lucha libre moderna.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del lunes 29 de mayo

Santiago (Chile) – 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del lunes 29 de mayo

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

► Cómo ver AEW Double or Nothing 2023