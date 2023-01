Jay White: «Soy más importante que Will Ospreay»

Wrestle Kingdom 17 va a contar con dos luchas estelares. En una de ellas, Will Ospreay expondrá el Campeonato de Peso Completo de Estados Unidos IWGP ante Kenny Omega. En la otra, Jay White expondrá el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Kazuchika Okada. Tremenda manera de cerrar el evento más importante del año en New Japan Pro-Wrestling.

Dicho esto, obviamente, la segunda de ellas, que será la última, es de mayor importancia debido al título que tiene en juego. Eso quiso poner en claro recientemente White mientras hablaba con NJPW1972.com atendiendo a que en realidad Ospreay ha estado más activo poniendo en juego su cinturón, a lo cual el «Switchblade» le da la misma explicación.

► Jay White se reivindica frente a Will Ospreay

«Este título (mundial) vale mucho más que el suyo, así que, por supuesto, este se defiende con menos frecuencia. Además, eso depende de Will. Si quiere arriesgar su cuello constantemente y ponerse en riesgo, eso depende de él. Es por eso que soy un gran campeón porque soy inteligente con el lugar donde defiendo. Quiero liderar este lugar. No tengo idea de lo que Will quiere hacer, pero nunca va a ser tan significativo o importante como lo que hago«.

