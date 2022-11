El Tokyo Ariake Arena fue el recinto desde donde se presentó «Historic X-Over» la primera función conjunta de las dos empresas de Bushiroad: New Japan Pro Wrestling y World Wonder Ring Stardom., donde hubo duelos inéditos, una lucha de campeonato y la coronación de una nueva monarca.

► NJPW x Stardom: Resultados «Historic X-Over»

En el curso de la función se dieron tres combates mixtos. En el primero de ellos, Tom Lawlor y Syuri unieron fuerzas para chocar ante Zack Sabre Jr. y Giulia. La enemistad existente entre hombres y mujeres, respectivamente, dio como resultado un choque muy entretenido y divertido. Syuri y Lawlor comenzaron tomando el control de las acciones, aunque poco a poco se nivelaron, con los hombres batallando en el centro del ring y las mujeres fuera del él. El cierre corrió a cargo de Sabre, quien con su mayor experiencia, pudo someter a su rival para llevarse el triunfo.-

Siguió la lucha de Taichi, Yoshinobu Kanemaru, Tam Nakano y Natsupoi contr El Desperado, DOUKI, Momo Watanabe y Starlight Kid. Las de Oedo Tai hicieron de las suyas golpeando a sus rivales con una caja, incluso a Yoshinobu Kanemaru; éste aguantó y en ataque conjunto con Tam Nakano, lograron sobreponerse. De ahí, la labor de equipo de las monarcas de parejas y Taichi y Kanemaru, les valió el triunfo. El cierre fue de antología, Kanemaru y Natsupoi escupieron whisky sobre Kid y El Desperado. A continuación, Taichi y Nakano ejecutaron un doble Tensho Jujiho sobre Watanabe y DOUKI, finalizando con un Black Mephisto de Taichi sobre DOUKI.

En la última batalla mixta, Hiroshi Tanahashi y Utami Hayashishita superaron a Hirooki Goto y Maika. En oposición a las reglas extablecidas, Hayashishita y Maika si golpearon a sus rivales hombres. Tanahashi y Hayashishita tomaron la delantera con grandes secuencias, aunque luego el dúo de Maika y Goto nivelaron las acciones. En la recta final, Hayashishita castigó a Maika con un Enka Otoshi seguido de un Torture Rack Bomb y un HiJack Bomb para rendir a su rival, en lo que Tanahashi impedía a Goto entrar al ring. Tras la lucha, celebraron «tocando» la air guitar.

The Great Muta tuvo su última lucha en NJPW. Desde el comienzo de encuentro, el demonio enmascarado intentó escupir su Green Mist sobre O-Khan y se lanzó sobre él mientras Okada y Yano se enfrascaban sobre el resto de United Empire. Éstos poco a poco retomaron el control, echando fuera a los de CHAOS. O-Khan quiso rociar a Muta, pero falló, cegando a Jeff Cobb. Muta respondió con Red Mist, aniquilando a O-Khan. Sólo quedó Henare frente a Okada y éste usó la Rainmaker para asegurar la victoria.

Will Ospreay concretó la cuarta defensa del Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos al someter a Shota Umino. La confrontación comenzó a gran velocidad, pero poco a poco, Ospreay fue dictando condiciones hasta que castigó a Umino con su Storm Breaker. Su siguiente retador será Kenny Omega, quien a través de un video lanzó su desafío.

En el turno esterlar, KAIRI se coronó como la primera poseedora del Campeonato Femenino IWGP dominando a Mayu Iwatani. Fue una reñida contienda entre dos luchadoras que se conocen muy bien y donde ambas mostraron sus mejores castigos para intentar someter a la rival, hasta que KAIRI finiquitó el duelo con su letal codazo desde lo alto de la tercera cuerda. Tras recibir el cinturón, KAIRI lanzó un desafío abierto para su primera defensa, mismo que fue reclamado por Tam Nakano.

Los resultados completos son:

NJPW/Stardom «HISTORIC X-OVER», 20.11.2022

Tokyo Ariake Arena

Asistencia: 7,102 Fans

0. Oskar Leube Debut Match: Clark Connors, Alex Coughlin, Gabriel Kidd y Kevin Knight vencieron a Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa, Kosei Fujita y Oskar Leube (9:39) cuando Coughlin colocó espaldas planas a Leube tras un DPD.

0. 15 Woman Stardom Rambo: MIRAI derrotó a Super Strong Stardom Machine con un Miramare Shock (23:06). Orden de eliminación: Saya Iida, Momo Kohgo, Waka Tsukiyama, Hina, Ruaka, Natsuko Tora, Rina, Hanan, Koguma, Hazuki, Ami Sohrei, Miyu Amasaki, Saki Kashima y Super Strong Stardom Machine.

1. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, YOH y Lio Rush vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (7:05) con la 3K de Rush sobre Togo.

2. Queen’s Quest vs. DDM: Saya Kamitani, AZM y Lady C derrotaron a Himeka , Thekla y Mai Sakurai (9:09) con un Firebird Splash de Kamitani sobre Sakurai.

3. Mixed Match: Zack Sabre Jr. y Giulia vencieron a Tom Lawlor y Syuri (10:29) con un European Clutch de Sabre sobre Lawlor.

4. Mixed Match: Taichi, Yoshinobu Kanemaru, Tam Nakano y Natsupoi derrotaron a El Desperado, DOUKI, Momo Watanabe y Starlight Kid (12:01) con la Black Mephisto de Taichi sobre DOUKI.

5. Mixed Match: Hiroshi Tanahashi y Utami Hayashishita vencieron a Hirooki Goto y Maika (9:36) con la Hijack Bomb de Hayashishita sobre Maika.

6. Mark Davis, Kyle Fletcher, TJP, Francesco Akira y Gideon Grey derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:55) cuando Fletcher sobre BUSHI con la Coriolis.

7. Great Muta New Japan Pro-Wrestling Last Match: Kazuchika Okada, Great Muta y Toru Yano vencieron a Great-O-Khan, Jeff Cobb y Aaron Henare (9:48) con la Rainmaker de Okada sobre Henare.

8. IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) derrotó a Shota Umino (23:30) con un Storm Breaker defendiendo el título.

9. IWGP Women’s Title Tournament – Final: KAIRI venció a Mayu Iwatani (25:28) con un Insane Elbow – conquistando el título