Bronson Reed invita a Shinsuke Nakamura a WWE Raw

Shinsuke Nakamura acaba de viajar a Japón para luchar contra The Great Muta en su último combate en el evento NOAH The New Year 2023. No está claro cuánto tiempo va a quedarse en su país natal, si volverá a Estados Unidos inmediatamente o pasará allí unos días, pero antes o después continuará trabajando para la WWE. Una compañía a la que Bronson Reed acaba de retornar justamente después de haber trabajado un tiempo en New Japan Pro-Wrestling. Un luchador que quiere verse las caras con «The King of Strong Style».

► Bronson Reed desafía a Shinsuke Nakamura

I like to start the new year choosing violence. Hey @ShinsukeN Now that you're done with that old man, find me on Monday nights and I'll beat you like I beat your Chaos boy! — JONAH (@JONAHISHERE) January 1, 2023

«Me gusta empezar el nuevo año eligiendo la violencia. ¡Oye, Shinsuke Nakamura, ahora que has terminado con ese anciano, ven a verme el lunes por la noche y te aplastaré como aplasté a tu chico de Chaos!«.

Reed hace referencia a que antes de irse del país del sol naciente derrotó a Kazuchika Okada en NJPW Declaration Of Power. Esta victoria podría haberlo llevado a tener una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. El 4 de enero, «The Rainmaker» luchará por el título contra Jay White en Wrestle Kingdom 17. Otro detalle interesante es que Reed y Nakamura solo lucharon juntos en una ocasión, y no fue en la compañía McMahon. Fue el 29 de marzo de 2014 en el evento WR Revolution, cuando fueron rivales en un combate de parejas.

Shinsuke Nakamura de momento no contestó a Bronson Reed así que no sabemos si está interesado en aceptar este desafío. Pero el japonés es un luchador de SmackDown así que probablemente ese choque no suceda pronto.