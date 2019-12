En el evento estelar de SmackDown, Daniel Bryan y The Miz lograron derrotar a King Corbin y Dolph Ziggler en un entretenido choque de parejas, combinándose de buena manera luego de una breve discusión al inicio de la contienda. Ya sobre el final del mismo, se hizo oficial el anuncio de que el próximo viernes habrá una Triple Amenaza para definir al retador de Bray Wyatt para Royal Rumble 2020.

► Posibles motivos de la inclusión de Corbin en la triple amenaza

Previo a Survivor Series 2019, en medio de la rivalidad entre Bray Wyatt y Daniel Bryan se encontraba The Miz, quien le hacía una serie de advertencias para supuestamente cuidarlo debido a que The Fiend cambiaba a la gente. Luego de que Bryan no pudiera con Wyatt en Survivor Series, The Fiend logró «enterrar» a Bryan dentro del ring en el siguiente SmackDown.

A partir de ese momento, fue The Miz quien salió al frente a encarar a Wyatt, quien inclusive se metió con la familia de este. Esto motivó a que ambos se enfrentaran en TLC 2019, evento que también significó el regreso de Daniel Bryan, más que para defender a The Miz, para atacar a Wyatt.

Hasta ahí, todo parecía claro en una situación en que tanto Daniel Bryan como The Miz, habían perdido con Wyatt y por ese motivo, tenían cuentas pendientes con el Campeón Universal WWE, y en ese sentido abrieron el programa del último viernes. Hasta que se dio la aparición de King Corbin en el mismo segmento reclamando su derecho de tener una oportunidad titular.

Corbin, quien hasta hace pocos días continuaba rivalizando con Roman Reigns, aparentemente buscaba ir en otra dirección bajo la premisa de haberse librado del «Big Dog» y se introduce en esta ecuación, que luego fue confirmado por WWE al incluirlo en una triple amenaza para definir al retador de Wyatt, quien luego del programa atacó a los tres.

Entonces, ¿Qué podemos esperar de la inclusión de King Corbin en la triple amenaza?. A manera de especulación, he aquí algunas posibilidades:

1. RECIBIRÁ EL CONTEO O SE RENDIRÁ DURANTE LA TRIPLE AMENAZA

La adición de WWE de una tercer hombre para proteger a dos de ellos en una rivalidad no es algo nuevo. WWE ha estado haciendo esto durante años y, puede ser un movimiento inteligente. WWE no quiere gastar un enfrentamiento potenciamente atractivo entre Daniel Bryan y The Miz en televisión, que parecería que lo estuviera cocinando a fuego lento. Por ello, WWE recurre a la estrategia del tercer hombre que reciba el conteo o la rendición, y Corbin parece ser el indicado.

Como se mencionó anteriormente, King Corbin todavía está en una rivalidad contra Roman Reigns, que no parece terminar todavía, y dado que las luchas de triple amenaza son sin descalificación, podríamos ver el regreso de «Big Dog» durante el encuentro para costarle la oportunidad a Corbin. The Miz o Bryan podrían cubrir a Corbin para ganar la oportunidad de desafiar a Bray Wyatt en Royal Rumble 2020.

2. PARA POSPONER EL ENCUENTRO ENTRE DANIEL BRYAN VS. BRAY WYATT PARA WRESTLEMANIA

Si bien existe una aparente ruta planificada para que sea Daniel Bryan quien enfrente a Wyatt en Royal Rumble, con Roman Reigns (en un inicio) como favorito para ganar la batalla campal que le permitirá retar a Bray Wyatt en Wrestlemania, las cosas en WWE pueden cambiar de un momento a otro.

Dicho esto, y con el interés que la interacción entre The Miz, Bryan y Wyatt está generando, WWE podría haberse dado cuenta de lo interesante que podría ser la disputa entre The Fiend y Bryan (quienes dieron un buen encuentro en Survivor Series), querrán reservar la segunda parte hasta Wrestlemania. Tengamos en cuenta que lo de Reigns, hasta ahora, es un rumor.

Para llegar a este punto, el mejor resultado sería que The Miz, quien también tiene asuntos pendientes con Wyatt, gane la triple amenaza en SmackDown la próxima semana para desafiar a The Fiend en Royal Rumble 2020.

Luego, Bryan podría ganar la batalla campal para ganar la oportunidad de desafiar a The Fiend en WrestleMania 36. Tendría mucho sentido ya que Bryan manifestó que The Fiend lo cambió. Además, ganar este encuentro es lo único que le falta ganar a Daniel Bryan y con el apoyo del público que posee en este momento, puede ser una opción lógica para la WWE en este momento.

3. PARA TRAER DE VUELTA AL «LOBO SOLITARIO»

Una de las principales consecuencias de enfrentar a The Fiend es que esa persona cambiará, por lo general para mejor. Finn Balor, Seth Rollins y Daniel Bryan pueden dar fe de ello. Balor en NXT está teniendo sus mejores días desde 2017. Rollins está de vuelta como rudo, en un papel que le calza muy bien. Daniel Bryan renació el movimiento del «Sí» y recuperó su versión anterior a 2014.

Corbin ha sido muchas cosas antes de convertirse en Rey. Cuando estaba en Raw y Stephanie McMahon suspendió a Kurt Angle, fue conocido como «Constable Corbin», donde tenía una posición un tanto risible. Pero antes de eso, Corbin era el «Lobo solitario», un personaje que a menudo se aventuraba solo en su camino, en lugar de hablar mal de sus oponentes o posibles rivales, Corbin solía resolver las cosas dentro del ring.

En ese entonces, Corbin carecía de habilidades de micrófono, pero ahora tiene esa cualidad notablemente desarrollada; Sin embargo, la calidad de sus combates después de convertirse en «Constable Corbin» se ha venido a menos, principalmente por la proyección de su nuevo personaje y por las interferencias consistentes de sus secuaces. Si bien Corbin era una amenaza creíble para cualquiera cuando recién ascendió al elenco principal, actualmente su legitimidad como contendiente a nivel individual (sin ayuda) es casi nula.

Entonces, Bray Wyatt podría cambiar a Corbin y traer de regreso al Lobo Solitario, para lograr obtener una mejor versión de Baron Corbin, una que pueda ajustar sus cuentas en el ring con una gran capacidad en el micrófono, lo que lo poscionaría (aún más) como el principal rudo de la marca azul. Sin embargo, esta parece ser la opción menos probable, al menos en el corto plazo.