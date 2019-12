Este viernes, en el evento estelar de SmackDown, Daniel Bryan y The Miz se combinaron de buena manera para derrotar a King Corbin y Dolph Ziggler en un entretenido choque de parejas; sin embargo, al final la celebración duró poco, pues las luces se apagaron y se escuchó en el fondo la risa de Bray Wyatt en la arena, dejando a los contendientes con el susto, con lo cual SmackDown salió del aire.

En las postrimerías de la contienda se había anunciado que el próximo viernes veremos una Triple Amenaza para definir al retador de Bray Wyatt para Royal Rumble 2020.

► Lo que sucedió una vez que SmackDown salió del aire

Una vez que SmackDown salió del aire, Bray Wyatt (quien apareció con su personaje de The Fiend) salió a atacar a sus potenciales oponentes de Royal Rumble. Como pudo informar uno de los asistentes al evento, el Campeón Universal WWE salió a la escena y, con las ya conocidas luces rojas en la arena, atacó a Daniel Bryan, The Miz y King Corbin, al igual que a Dolph Ziggler, quien también participó en el evento estelar de anoche.

The Fiend Bray Wyatt makes his appearance after #SmackDown pic.twitter.com/5xjJerVV1Y — ℜ𝔦𝔰𝔥𝔞𝔟♛🥀(1.6K) (@RJStylesB2R) December 21, 2019

Another video of The Fiend Bray Wyatt attacking Daniel Bryan, The Miz, King Corbin & Dolph Ziggler#SmackDownpic.twitter.com/6MM2gql4Df — ℜ𝔦𝔰𝔥𝔞𝔟♛🥀(1.6K) (@RJStylesB2R) December 21, 2019

Además de la aparición y ataque de Wyatt, también se grabaron algunos encuentros correspondientes a NXT, que serán transmitidos por la marca amarilla después. Sin embargo, únicamente revelaremos los encuentros que se dieron, mas no los resultados de los combates, los cuales podrán conocerlo en nuestra habitual cobertura de los miércoles en la noche. He aquí las luchas que se dieron para NXT:

Isaiah «Swerve» Scott vs. Jack Gallagher

Dominik Dijakovic vs. Bronson Reed

Keith Lee y Lio Rush vs. Damian Priest y Tony Nese