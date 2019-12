Durante el episodio de SmackDown del último viernes, a Sonya Deville le tocó perder rápidamente contra Carmella, quien tampoco ha tenido mayor protagonismo desde que fue seleccionada por la marca azul. Por ello, no parece tener una dirección definida, y continúa de tumbo en tumbo, para quien alguna vez fuera una amenaza para lograr el Campeonato Femenil de parejas junto a su compañera Mandy Rose.

► Sonya Deville y su carrera en WWE

FOX News entrevistó recientemente con la superestrella de WWE Sonya Deville. Ella, quien descubrió su actual profesión casi por casualidad, platicó sobre cómo ha sido su carrera dentro de la WWE hasta el momento, así como de la diferencia entre su personaje en SmackDown respecto a cómo se muestra en Total Divas, donde también participa:

«Ser Sonya Deville en SmackDown es, ‘Ser ruda, Ser una peleadora’. Sabes, soy duro y los fanáticos no suelen ver un lado vulnerable y más ligero de Sonya, mientras que en Total Divas, puedo mostrarles ese lado más vulnerable y abierto para mí. Ven cómo se desarrolla mi relación con mi novia y ven como se desarrolla mi relación con todas las otras chicas del elenco. Ven el tensión y la animosidad con Ronda Rousey por la que pasé esta temporada».

«Así que definitivamente obtienes una mirada más profunda y personalizada sobre quién es Sonya como ser humano, y no solo como este luchadora ruda que ves en el ring. Creo que es genial porque me gusta que los fanáticos puedan ver todos mis aspectos. Cuando me pidieron que hiciera el programa, ni siquiera dudé. Pensé: ‘Sí, por supuesto’, porque sabía que significaba ser más íntimo con mis fanáticos y así poder desarrollar esa relación aún más«.

Recordemos que Sonya Deville tuvo un paso por NXT previo a estar en el elenco principal, donde debutó en Monday Night Raw. Precisamente, comentó sobre dicho estreno:

“De hecho, tuvimos que correr entre la multitud y obviamente fue una sorpresa que estuviéramos debutando. Ese fue uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos, y creo que siempre recordaré esa sensación de mariposas y solo la emoción y la adrenalina que teníamos antes de eso«.

Deville también comentó sentirse respetada dentro del Universo WWE:

“Me siento respetada. Siento que los fanáticos quieren ver más por mí, ya sabes. Y creo que es genial que quieran ver más y creo que es genial que todavía no hayan visto más porque simplemente les hace apreciarlo cuando llega «.

La superestrella de SmackDown concluyó comentando sobre su carrera actual, así como su futuro en la compañía:

“Creo que todos tienen un momento en la vida en general, y especialmente en la WWE. Hay un momento y un lugar para que todos suban a la cima. Creo que todavía no han visto el pico de Sonya, obviamente. Y estoy bendecida, soy una de las mujeres más jóvenes en el vestuario, tengo 26 años. Tengo longevidad con la compañía y tengo la suerte de estar aquí y estar aquí por mucho tiempo. Así que estoy emocionada por el futuro».