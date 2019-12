Algunos hicieron saltar las alarmas cuando la aparente revancha que Bray Wyatt y Daniel Bryan iban a disputar en TLC 2019 se canceló, dando paso a un duelo entre el primero y The Miz. ¿Nuevo descontento de «The American Dragon» con su manejo? ¿Posible salida a la vista? SÚPER LUCHAS ya aclaró lo que lucía evidente si se analizaba con detenimiento: WWE reserva ese próximo Wyatt vs. Bryan para Royal Rumble 2020, un PPV de verdadera enjundia dentro del calendario. Y ayer, durante Friday Night SmackDown, se empezó a trazar el camino.

En el estelar, Bryan y Miz derrotaron a King Corbin y Dolph Ziggler en un entretenido choque de duplas que logró que el público del Barclays Center no se durmiera al final del show. Aunque la fiesta duró poco, pues la risa de Wyatt resonó en la arena tras un apagón, dejando a los técnicos con el susto en el cuerpo. Momento en que se anunció que el viernes veremos una Triple Amenaza.

NEXT WEEK on #SmackDown, a Triple Threat Match between @WWEDanielBryan, @mikethemiz and #King @BaronCorbinWWE will determine who will challenge #TheFiend @WWEBrayWyatt for the #UniversalChampionship at #RoyalRumble 2020!https://t.co/t9JfsYg2Ld

— WWE (@WWE) December 21, 2019