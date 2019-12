WWE tiene "grandes planes" para John Cena en WrestleMania 36

Este año, Vince McMahon tenía entre ceja y ceja impulsar a su nuevo «monstruo» favorito en WWE, Lars Sullivan. Y para ello, la idea pasaba por enfrentarlo nada más y nada menos que a John Cena, el héroe por excelencia, bajo los grandes focos de WrestleMania 35.

Pero ese choque, que en teoría iba a posicionar a «The Freak» como el nuevo rudo destructor de la compañía, quedó truncado por un presunto ataque de «pánico escénico» del ex-NXT. Y mucho ha cambiado el panorama desde entonces, con un Cena cada día más inmerso en su carrera actoral, pero que, por el reporte que recogemos a continuación, parece que no quiere perder el ritmo y volver a formar parte de algo grande en «The Showcase of the Inmortals».

► WrestleMania 36 albergaría una nueva lucha de John Cena

Paul Davis de WrestlingNews.Co se hizo eco de un tuit publicado por WrestleVotes hace un par de días, en el que esta cuenta afirmaba que Cena quiere hacer algo importante el próximo 5 de abril, fecha de celebración de WrestleMania 36. Pese a la poca credibilidad de WV, sí que cabe estar atentos a lo publicado por Davis.

Pregunté a una fuente en WWE sobre Cena y me dijo que hay grandes planes, pero nada ha sido cerrado todavía. El combate con Sullivan se ha planteado como opción. Lo que se cree entre la gente que trabaja en WWE es que seguramente Cena vaya a luchar en el show.

Ese pasado 7 de abril supuso la primera vez que «The Champ» no competía en una entrega del magno evento desde 2004; véase, desde su ascenso a los puestos estelares. Aunque sí deleitó a los presentes con una aparición al estilo de la vieja escuela. Regresando bajo su personaje de «Doctor of Thuganomics», Cena compartió segmento con Elias, a quien tras dejar por los suelos con su clásica verborrea, tumbó finalmente con un F-U.

Flaco favor desde luego a la construcción de nuevos talentos, cuando ignoro si en esta ocasión WWE optará por el ciclo lógico: veterano haciendo lucir a joven Superestrella, como se supone debería haber ocurrido con Sullivan. Descartando quizás un segundo intento con este —ya que se encuentra lesionado y según los últimos reportes, está listado internamente para regresar tras WM 36— candidatos desde luego podrían hacer cola, cuando por entonces también se habló de Velveteen Dream.

No obstante, todo debe leerse con asterisco. Cena asegura WWE siempre será su casa, pero sus miras hace tiempo que están puestas más allá del ring. De resultas, si un importante proyecto se interpone en el calendario previsto para armar y plasmar ese presumible combate, «The Champ» deberá escoger.

Sólo cabe pensar que un muy importante acontecimiento provoque que Cena dé prioridad a su carrera luchística. ¿Un retiro? ¿Un reinado mundial número 17? En cualquier caso, luce improbable que Cena regrese ya a tiempo completo con WWE.