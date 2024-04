Ilja Dragunov tras WWE RAW: «Mi corazón arde»

Una de las sorpresas del WWE RAW posterior a WrestleMania XL fue el debut en el programa de Ilja Dragunov, el Campeón NXT, que venció en un mano a mano a Shinsuke Nakamura. También informamos en SÚPER LUCHAS de que Triple H lo vería como un nuevo Gunther. Y se ha anunciado además que será elegible para ascender al elenco principal en el próximo WWE Draft.

Mientras, al término del programa, el «Unbesiegbar» se tomó unos momentos para compartir sus sensaciones en este gran momento en el que se encuentra como Superestrella:

«Bueno, por ahora, todo lo que puedo decir es que estoy bastante golpeado. Estoy muy, muy adolorido. Pero si hay algo que la gente sabe sobre mí, es que siempre estoy buscando la próxima pelea. Siempre estoy preparado. Por eso me llaman el Dragón Loco, por eso me llaman el zar. ‘Unbe Sigbar’ es lo que la gente piensa cuando escucha el nombre de Ilja Dragunov. Así que lo que estoy esperando después de este fin de semana absolutamente excepcional es simplemente el próximo desafío para demostrarle a la gente que mi corazón está ardiendo. Y todo lo que sé es que, sí, probablemente sea pura intensidad.»

¿Qué te gustaría que fuera lo siguiente de Ilja Dragunov en WWE?

#WWENXT Champion @UNBESIEGBAR_ZAR arrives on #WWERaw in a big way! pic.twitter.com/ffLptffLtG

— WWE (@WWE) April 9, 2024