El regreso a los rings de Edge en Royal Rumble 2020 no iba a ser una implicación puntual. "The Rated-R Superstar" firmó un jugoso contrato por tres años cuya primera parada a fin de testar el terreno junto a un viejo conocido fue Randy Orton.

Dos enfrentamientos entre estas leyendas vivas que generaron numerosos comentarios, primero en WrestleMania 36 y a posteriori en Backlash 2020, y ya que la fórmula funcionó, ¿por qué no extenderla hasta SummerSlam 2020?

Ese era el plan de WWE antes de que Edge se lesionara de gravedad durante la filmación del último encuentro el pasado mes de mayo, y parece que a cambio, la empresa ahora enfrentará a Orton contra Drew McIntyre en "The Biggest Party of the Summer".

Edge y Randy Orton en WrestleMania 37

► Un primer toque de nostalgia para WrestleMania 37

Pero Dave Meltzer ya dijo que WWE seguramente guardaría esa definitiva revancha una vez Edge volviese a la acción, y hoy lo confirma bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer, dando una fecha concreta: WrestleMania 37. Y una estipulación.

Según el periodista, McMahonlandia quería que Edge y Orton se vieran las caras por medio de un "I Quit" en la cita estival del próximo 23 de agosto, y esta, en teoría, será la forma en que "The Rated-R Superstar" y "The Viper" zanjen sus hostilidades sobre "The Showcase of the Inmortals".

Claro que, Meltzer señala que de aquí al 28 de marzo de 2021, los planes pueden cambiar. Y esta vez, sin hacer mofa de ese escudo por el que el bueno de Dave es carne de meme, ciertamente hay que concederle crédito.

Si bien parece seguro que Edge esté recuperado de su lesión para entonces, la evolución de la pandemia resulta una incógnita, pues las previsiones acerca de la disponibilidad de una vacuna efectiva lucen dispares: desde finales de año, hasta 2022. Ergo, todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos.

Antes de la pandemia, Meltzer reportó que WrestleMania 36 iba a ser una entrega de transición, y que WWE iría verdaderamente a lo grande de cara al siguiente "Show de los Shows".

Con este Edge vs. Randy Orton, se intuye que, a menos que el coronavirus lo impida de nuevo, Vince McMahon querrá poner toda la carne en el asador con el regreso en vivo de su mayor creación.