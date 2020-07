Brian Cage no entró en AEW haciendo amigos, al vapulear a ocho importantes competidores de la empresa durante el Casino Ladder Match de Double or Nothing II. Especialmente en el caso de Darby Allin, dejándolo maltrecho y sin el alta médica por parte de sus empleadores hasta Fight for the Fallen.

Pero a causa de las ansias de vendetta del siniestro "skater", esta semana asistimos a una inesperada alianza de Cage con un gladiador también recién llegado a AEW, Ricky Starks. Ambos apalizaron a Allin en el último episodio de AEW Dark, y lo que apunta a nueva dupla volvió a hacer acto de presencia en Dynamite el miércoles, con un golpe por la espalda de Starks a Allin que este no vio venir, y que, según comentan Dave Meltzer y Bryan Alvarez, pudo costarle una conmoción.

